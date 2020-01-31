「最美麗主持人」白嘉莉堪稱是演藝圈第一代的零負評女神，她今（31日）為新書《白嘉莉 回眸》舉行記者會，現場大批熟男熟女粉絲圍著她要簽名、合照，前台中市長胡志強也到場為她道賀，賓客雲集，都應白嘉莉之邀前來的貴賓好友，顯見她人氣不減當年。白嘉莉今天用「溫暖的緣分」謝謝大家，也高興看到黃子佼，笑說當年看到佼佼說「吃了一條宋楚瑜，喝了一瓶馬英九，來到一個郝柏村」，她老公還誇這孩子真的很有趣。

被問到近來武漢肺炎疫情，白嘉莉呼籲大家要勤洗手、戴口罩，齊心戰勝疫情，她回台灣前，朋友跟她說口罩回來再買就好，所以她沒先買，目前也買得到口罩，完全不恐慌。被問養生之道，她分享平時沒特別方法，看到美食就吃，笑稱飯店大廚做的牛肉麵、刈包、蔥油餅、小籠包等太美味，「東西放在我面前，不吃可惜。」她周遊列國，覺得台灣家鄉的人情味、景色最好，所以決定回台定居，還沒想好要住哪裡，雖然從小生長在台灣，但阿里山、日月潭這些景點都沒去過，她趁空會先到各地走走看看。

白嘉莉姓白，但對人生沒交白卷，這次將人生閱歷寫成新書，是白嘉莉在台灣的第一本著作，也是第一次侃侃而談自己的生命故事。她靠著日記和紙筆完成300多頁的自傳，她在記者會上分享與老公黃雙安的相處點滴，提到當年結婚後回到台灣，一出機場就被鎂光燈閃個不停，黃雙安希望家鄉的人能淡忘她，所以即便出現許多謠言，老公也不希望她闢謠，更曾對她說「早知道妳這麼有名，我都不敢娶妳了」。

白嘉莉自1977年急流勇退，遠嫁印尼後，每逢台灣重要慶典皆返國參與，即便鮮少在台露面，端莊美麗的形象深植人心。一直有寫日記、手札習慣的白嘉莉，離開台灣久居印尼的時間裡，透過日記與繪畫整理個人生命，本書文章自累積了數十年的文字作品中選粹彙整，包括眷村環境、童年生活、描寫父母、如何踏上演藝圈、成為電視主持第一把交椅、認識生命中最重要的男人黃雙安、閃嫁印尼、震撼演藝圈、婚後學習成為賢妻人婦、與丈夫遊歷世界各地所見所聞，以及丈夫帶來的影響。

嫁到印尼41年，夫妻間也有嘔氣不開心的時候，都與一般人無異，白嘉莉把當時的心境全都寫進書中。她今說，老公生病那段期間情緒不好，她有時受不了，打給媽媽訴苦，又氣又委屈得說想離開印尼，白媽說「妳要原諒他，等他病好了再跟他計較」，媽媽告訴她要「忍」，白嘉莉分享，忍字上面一把刀，刀如果在口、在手就容易傷人，所以要把刀放在心裡，凡事忍讓，等黃雙安康復，夫妻的矛盾也沒了。

黃雙安出身窮苦人家，6歲時流落到香港，窮到只能喝水溝水，好不容易吃碗麵，還因為太燙跌落在地，讓他忍不住哭了，所以畢生努力做慈善事業。白嘉莉說黃雙安從不過生日，跟他在一起時，他已經40多歲，第一次幫夫婿慶生時，黃雙安還問她「誰死了」？是不是有人過世才要點蠟燭，原來他從未吃過生日蛋糕。黃雙安多年前病逝後，白嘉莉靠著宗教力量和教會朋友走出喪偶低潮。現在生活除了繪畫就是投身公益活動，2月將在台中舉辦畫展，沒有重回演藝圈的打算。

(中時 )