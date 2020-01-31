遠東航空在去年底時爆發停航事件，公司董事長張綱維更表示，只要政府同意復飛，就會有錢發薪水，不過民航局在今（31）日表示，廢證程序已完成，正式宣布廢除遠東航空的民用航空業營業許可證。

民航局因為遠東航空無預警停飛，因此依照民航法第112條第4項規定，向交通部申請廢證，而在今日交通部正式同意廢證，而原屬遠東航空的國際、兩岸航向，將在未來另行分配。

此外交通部也表示，當時負責人張綱維雖然出來澄清都是烏龍一場，不過他的承諾一再跳票，其中包括無法給予員工12月份薪水、營運資金也還沒到位，因此向張綱維呼籲，要保障員工及消費者權益，免得吃上刑責。（根據民航法第110條之3，可處以三年以下之刑責）

交通部次長王國材也表示，就算遠東航空這次沒有被廢證，也沒有辦法立刻復飛，仍然需要經過5階段的審核，才能談復飛，所以是張綱維把順序搞錯，應該要先經過審核，才能決定是否復飛。

(中時電子報)