搶得頭香完成領表的國民黨立委江啟臣今天下午率領青壯立委拜會前立法院長王金平，歡送王院長「畢業快樂」。（趙婉淳攝）

江啟臣特地獻花給王金平向其致意，王則當場打趣地稱「借花獻佛」給新當選總召的立委林為洲，林笑開懷指頗有傳承意味。（趙婉淳攝）

搶得頭香完成領表的國民黨立委江啟臣今天下午率領青壯立委拜會前立法院長王金平，歡送王院長「畢業快樂」。（趙婉淳攝）

搶得頭香完成領表的國民黨立委江啟臣今天下午率領青壯立委拜會前立法院長王金平，歡送王院長「畢業快樂」，閉門會談近1小時後，江啟臣受訪時感謝王院長奉獻44年光陰給最高民意殿堂，預料國民黨即將面臨更艱鉅的挑戰，未來王院長將繼續擔任顧問角色。談及國民黨主席選舉，王強調這是君子之爭，保持中立立場，並未表態挺誰參選。

江啟臣在農曆初一表態參選國民黨主席後，陸續拜會黨內要角，昨天拜訪前總統馬英九，今天下午率領黨內青壯立委林為洲、蔣萬安、呂玉玲、林德福、廖國棟、許毓仁、王育敏、童惠珍，以及新科立委謝依鳳、鄭正鈐等人，前往前立法院長王金平的鎮江會館，一同歡送王「畢業快樂」。

江啟臣特地獻花給王金平向其致意，王則當場打趣地稱「借花獻佛」給新當選總召的立委林為洲，林笑開懷指頗有傳承意味，隨後進行近1小時閉門會談。會後王金平受訪表示，感謝江啟臣偕同黨團成員探望他，江也當面告知他將參選黨魁，今天看到許多年輕同仁表達支持與祝福。

此外，王金平說，今天也討論到很多國民黨未來各方面經營運作，盼能讓黨有重返執政機會。江啟臣接著表示，謝謝院長在第9屆立委期間，對於重大議題法案的指教，院長服務國會44年，幾乎把大半輩子奉獻給最高民意殿堂，見證民主發展經驗供大家借鏡，未來院長將繼續擔任顧問角色。

江啟臣指出，明天是第10屆立委開議第一天，國民黨面臨內外環境夾攻，挑戰勢必更加艱辛，由於在野黨在議題攻防不見得能掌握執政黨優勢，包括自己競選黨主席，院長都給予諸多指教並勉勵大家更加努力。

王金平的新辦公室將在敦化北路落成，國民黨團新任總召林為洲表示，開幕當天將舉辦茶會，屆時將邀請黨團成員參加，目前時間未定，大概是一兩週內舉行。

(中時 )