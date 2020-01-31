赤坂明一一站起身來向每位粉絲打招呼，親切的為每位粉絲簽名。（鄭任南攝）

真人版電影《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》即將在台上映，赤坂明相當滿意由平野紫耀和橋本環奈飾演漫畫男女主角。（車庫娛樂提供／王寶兒台北傳真）

日本校園漫畫《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》自2015年連載至今，衍生系列動畫、電影、小說作品，人氣高居不下。首度訪台的原作漫畫家赤坂明，於第8屆台北國際動漫節現身，笑談連載煩惱，「不完美的結局很有趣，但如果是我自己也喜歡的角色，我也會希望他有個好結局的，所以現在常常陷入與角色打架的心理狀態中。」

赤坂明自認，自己的個性就像是筆下人氣角色「藤原千花」及「石上優」的綜合體，既像千花愛玩遊戲，也像石上優一樣消極。對於讀者好奇石上優在漫畫中的感情發展，他巧妙地回應「我在高中時曾與學姊交往，若依個人喜好來說，石上優應該會和學姊在一起，但還是要看石上優自己的心情。」

《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》描述高中學生會會長「白銀御行」與副會長「四宮輝夜」的鬥智戀愛故事，對彼此有好感的兩人，因自尊心而遲遲不肯向對方告白，每天都想出千方百計，希望讓對方先向自己表白，與學園他人一同創造的喜劇校園生活。

赤坂明表示，雖依據目前劇情走向，主角兩人已向對方互表心意，但書名仍有存在意義，語帶玄機的說「這個書名還有它存在的價值。」同行的責任編輯透露，作品全篇已進展到一半，但赤坂明仍不斷思考篇幅長度，未來有望在漫畫安排主角群們來到台灣展開畢業旅行。

《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》自去年釋出動畫後，更廣受動漫迷的歡迎，真人版電影也即將在台上映，赤坂明表示，「這部作品若沒有對戰就失去了魔力，而且是只在學生會辦公室中展開『可愛對決』的密室劇，若不可愛的話就完蛋了。我對真人版電影有項要求是希望能請令人覺得可愛的男女演員來飾演角色。後來確定由平野紫耀和橋本環奈來詮釋男女主角，覺得選角的標準很符合我的取向。」

赤坂明過去曾發表《ib -instant bullet-》及《離別的鋼琴奏鳴曲》，於2015年起，先後於《Miracle Jump》及《週刊YOUNG JUMP》連載《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》，該作單行本累計發行量突破850萬冊。

(中時 )