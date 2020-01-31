新莊武聖廟打造兩座「兒童版轟炮台」，讓小朋友也能體驗百年傳統習俗。（新莊武聖廟提供／吳亮賢新北傳真）

新莊武聖廟為嘉義以北第一間關帝廟，如今已邁入260周年，今上午舉行的「260周年春祭慶典記者會」中，首度公開獨家製作的裝置藝術，將全台唯一的新莊百年「轟炮台」習俗，以聲光科技取代較危險的傳統鞭炮，讓全家大小都能輕鬆又安全地體驗，另外也推出超霸氣的武財神「關刀籤」，吸引大批民眾排隊求籤。

新莊一年一度的「轟炮台」習俗，每年都吸引大批民眾參與，盛況絲毫不輸台南鹽水蜂炮，藉由將鞭炮扔向高空中的鐵桶砲台，成功丟進後，砲台內便會發出震天聲響，象徵去除舊年惡運、迎來好運氣。

新莊區公所指出，因傳統「轟炮台」具一定危險性，今年武聖廟特別打造兩座「兒童版轟炮台」，一座是「迷你城門轟炮」，象徵早期轟炮台歷史，另一座為「樂不cheese 鼠轟炮台」，蘊含鼠年氣息，並改以金鼠摺紙投擲，讓小朋友也可以開心體驗這項百年文化。

此外，武聖廟也推出超霸氣的武財神「關刀籤」，自大年初四開放求籤後，每日都吸引大批民眾排隊，另還有裝置藝術燈光秀、百年技藝工作坊、攝影文史導覽等，呈現新舊交融的在地特色。

新莊區公所表示，武聖廟長年推廣公益慈善，在260周年時刻也特別捐贈了10萬元善款及10套消防衣、500個住宅警報器給新北市消防局，使消防員救災防護及民眾居家安全更有保障，展現關公忠義仁愛的精神。

(中時 )