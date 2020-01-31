武漢肺炎疫情持續延燒，行政院消費者保護處今日提醒，中央流行疫情指揮中心自今日起徵用國內工廠的一般醫用口罩及外科手術口罩，「醫用面罩」已屬防疫物資，若有囤積或哄抬物價行為且情節重大者，最高可處七年有期徒刑，得併科罰金500萬元。

此外，消保處為避免販售口罩的網購業者哄抬價格，近日將邀請國內大型網路交易平台業者開會研擬對策。

行政院消保處指出，政府為避免武漢肺炎防疫期間有不肖業者趁機哄抬口罩價格，今起徵用國內工廠之一般醫用口罩及外科手術口罩，倘有囤積居奇或哄抬物價行為且情節重大者，依傳染病防治法第61條規定辦理。

消保處說，昨日針對蝦皮網站搜尋發現，有業者販售醫用專用口罩一包七入售價999元，另有業者販售N95口罩一盒20片售價8,999元，顯然價格偏高，已請蝦皮網站將該二則廣告下架。

至於昨日有媒體報導新竹市某藥局販售一盒100入的「紙口罩」，價格從70元漲至800元，新竹市消保官已前往瞭解，並在今日將案件移送公平交易委員會處理。消保處說，據悉公平會亦已立案調查中，若查證屬實，依《公平交易法》第40條第1項規定，最高可處三年以下有期徒刑、拘役或併科1億元以下罰金。

(工商 )