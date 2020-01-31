連鎖餐飲集團六角（2732）為因應全球化步局需要，並進一步物料貨源上取得有利地位，今（31）日董事會通過斥資3.6億元取得國內知名粉圓製造商天恩粉圓股份有限公司9成股權，創休閒手搖茶飲進行供應鏈垂直整合先例。

天恩粉圓是全台最大粉圓製造商，生產製造的主力商品為「黑糖珍珠」，且取得清真認證，日產能達60公噸，除國內連鎖茶飲品牌均向該公司採購進貨，搭上全球「瘋珍奶」熱潮，天恩產品並外銷多國，其中印尼、馬來西亞與新加坡市場更占天恩粉圓年營收25％。法人認為，六角國際集團此一「向上整合」策略性投資，不只有助提高在全球布局市占，更等同掌握了「珍奶軍火庫」。

六角表示，公司併購天恩粉圓主要是著眼於產業鏈上下游整合，未來將藉此導入科學化生產，並取得更多國家食品認證，而併購後，天恩粉圓原有團隊包括原先的經營者均留任，六角則派產品研發和財務人員駐點。

六角以「Chatime日出茶太」茶飲連鎖布局全球，為擴大集團營運規模，近年持續以併購投資策略延伸經營觸角，其中包括2017年5月斥資9,000萬元取得春上布丁蛋糕8成股權，同年12月為拓展中國市場版圖，再與杭州瑞里餐飲集團策略結盟，斥資人民幣6,000萬元取得60％股權，目前六角持股為56％。此次六角併購天恩粉圓則可望藉供應鏈垂直整合，增加經營上的敏捷性，同時降低營運成本與風險，並減少庫存。

六角在過去兩年聚焦在優化營運，專注在飲品發展，並且持續進行虧損店淘汰或轉型動作。如今「Chatime日出茶太」在印尼、菲律 賓與澳洲市場的連鎖店數均已達經濟規模，今年底前在加拿大亦可望達展店百家目標。因應全球化布局，六角相關人力團隊配置已在兩年前備妥，如今又以併購策略掌握關鍵原物料，法人預期此舉將進一步優化六角2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

(工商 )