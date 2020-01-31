「口罩之亂」持續延燒，不僅超商口罩上架就被搶購一空，國內超市及量販業者也疾呼，門市幾乎沒口罩可賣，政府優先配送四大超商跟藥局等通路，使得超市、量販業者面臨口罩缺貨窘境，呼籲因應民眾購買需求，政府也要配額給超市、量販通路販售！

此外，針對勞動部30日發布規定，要求雇主「置備適當及足夠的口罩」，特別是針對交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，違者最高將開罰30萬元，業者也大聲喊冤，口罩都賣給民眾，現在連自家賣場都缺貨，哪來的口罩給員工？業者並強調，若真要執行此規定，政府請先提供足額的口罩量。

不過，由於業者反彈聲浪大，勞動部31日下午緊急改口滅火，強調目前該強制規定僅限於「醫療院所」，其他事業單位則是建議，並無罰則。

不過，超市及量販業者仍呼籲，通路口罩分配不均的情況希望能改善，尤其近期受到疫情影響，許多民眾不敢外食，多半到超市及量販購買生鮮，幾乎每天都有婆婆媽媽們詢問口罩，呼籲政府要配額給超市、量販通路販售。

(工商 )