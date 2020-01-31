全台建商龍頭興富發集團今（31）日表示，2020年欣逢集團創辦40周年，將有好康大放送，針對全台北中南五大全新個案，統統祭出上網預約即可享有早鳥9折的優惠價，為集團破天荒之舉。

興富發表示，為慶祝集團棒球隊獲得第4屆爆米花棒球聯盟冠軍，興富發總裁鄭欽天日前在集團尾牙時，大方祭出40周年感恩回饋優惠方案，預計至2月29日止，祭出上網預約早鳥9折買房大優惠，讓全台灣購屋族湧入網站預約，預約盛況空前。

興富發表示，至2020/02/29止，凡前往興富發官方賞屋平台「早鳥專區」完成預約登記，享有興富發子公司巨豐管理代銷的全台北中南五大全新個案，統統9折優惠，包括台中七期案、桃園青溪案、台南漁光案、高雄農十六案、高雄民生臻愛2，簽約完成加碼再贈時下最夯「電動自行車一台」。

興富發表示，此次歡慶40周年的大手筆回饋，就是了解新一代購屋族的辛苦，也讓消費者荷包省一大筆，有網友就試算若房價為1,000萬試算，早鳥預約享9折優惠，等於省下100萬元的購屋金，「100萬大紅包是樂透彩過年才會加開的獎，抽中才會有，這個線上預約就會有了啦！」

對於買房與否，許多購屋族也還在觀望，租房派認為房價太高，租比買便宜很多，還不用背沉重房貸，維持生活品質；買房派則認為與其把房租繳給房東，還不如把錢拿來買房，幾年後就擁有一間屬於自己的房子。

興富發集團鄭欽天就曾公開表示，年輕人一定要買房，租房子只能當一輩子屋奴，「有家才有安全感！」，寧可2～10年不要買車，且車子只會折舊，房子還會增值，買車馬上賠錢、買房是開始存錢。也不用擔心付不起，過去是存好錢買房，現在低利率環境，加上低自備、輕鬆付款，可以先買房當存錢。

興富發集團也提供優於其他建商的低自備，讓想買房的人有了機會，利用過去固定儲蓄和投資理財資金，再加上剛到手的年終獎金，一鼓作氣將這筆錢換成不動產，錢沒被胡亂花掉，最後再加上最新提供的北中南五大全新個案9折優惠，精打細算省下不少，房子買了，心裡才會變得踏實！

針對興富發集團最新祭出的金鼠年最強回饋「上網預約買房，享9折優惠！」網友驚呼：「省下了錢，讓你鼠錢鼠不完啊！」也有網友說：「已預約啦，還沒預約的是在哈囉？」

(工商 )