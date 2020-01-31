光良暌違12年，將在3月14日白色情人節2度站上台北小巨蛋開唱，當天也將發行新專輯《絕類》，粉絲十分期待。他過年期間回到家鄉馬來西亞怡保，給自己休了3個禮拜年假，陪伴家人歡度年節。他獲邀擔任馬來西亞霹靂州的旅遊大使推廣觀光，日前趁空檔到霹靂州遊玩。

他在當地許多景點，看到有著自己照片的宣傳立牌，開心說：「可以掃它的QR code 聽聽我說這裡的故事。」不過近來武漢肺炎疫情持續延燒，光良過往每年都會到親朋好友的家中拜年、寒暄，他今年則是改用打電話跟親戚拜年，減少外出的時間，並呼籲大眾戴口罩、勤洗手，保護自己也保護他人。

他分享在除夕當天赴新加坡商演，也是他首度除夕夜不在家中與父母、家人歡度，而是與藝人好友、觀眾們一起慶祝，還在後台巧遇到陳雷，2人開心合影留念，令他印象深刻。光良也預告將返台後，專心投入演唱會籌備，親力親為參與與新專輯前置工作，行程滿檔。此外，光良「今晚我不孤獨」巡演台北小巨蛋場，購票請洽udn售票網。

光良（左）、陳雷日前在商演後台巧遇，開心合影。（星娛音樂提供）

(中時 )