事出必有因，有男網友日前發現交往多年的未婚妻竟然出軌共同認識的多金男好友，無法放下也不能釋懷，上網尋求網友的解答，也透露兩人關係生變的始末。

男網友在《Dcard》發文「我未婚妻跟別人上床了!」徵求網友提供看法，他表示，自己有個交往同居6年論及婚嫁的女友，但前5年自己對她若即若離、不重視、對她不好、沒放什麼心思經營感情，女友甚至為她墮過胎，他直言自己當時就是個「想玩玩就分手的渣男」。但這期間原PO也未曾出軌連精神上都沒有，只有在交往的前兩年持續跟前女友line上純聊天，直到最後一年原PO才真的開始放感情，去年也拍了婚紗只打算登記但也拖到了現在都還沒去。

原PO表示，自己跟未婚妻交往到第4年半時，一名年輕，英俊，多金，對她好的共同男姓友人對她示好，兩人也上床了。原PO解釋，女友她會這樣是因為「當時對她很冷淡，她想離開，試著想從我身邊抽離，可是還是很愛原PO」。事情曝光後，女友選擇果斷的放棄多金小王，甚至答應許多不合理條件都只是為了不分手，但原PO表示其實沒辦法對方接受出軌，但放棄也捨不得...他也透露，「其實我內心反而希望她跟多金男繼續走，放棄我就好...」他也補充，多金男是一個，我是男人看了都會喜歡的人，外在條件是在金字塔頂端的人，對未婚妻也是真心的。

他無法理解如果未婚妻真的那麼愛自己，為什麼要出軌，甚至當時兩人打算結婚了，她卻不結束出軌的感情，還持續了1年多，最後被發現後才果斷結束。他詢問網友，「我現在還沒辦法做決定，我不想放下她，但我無法從出軌這件事中走出來，大家能給我意見嗎?」

許多網友看完後，都紛紛勸他「斷了吧」、「說實在的你女友根本沒把你放在心上，只是對你有好感，想找人陪陪，這種人會一直劈腿下去的相信我!」、「會出軌的人永遠不會只有一次。」、「疙瘩永遠都會烙印著，想清楚乾脆點 分了」也有網友犀利的表示「你的技術比較好 結案」。

(中時電子報)