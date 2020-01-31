武漢肺炎疫情持續擴大，日前有民眾在「我是竹東人」臉書群組po文稱，「新竹往來大陸的工程師已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」等語的假訊息，並有女網友複製並轉發內容至LINE某社區群組，竹東分局追查傳喚2名嫌疑人到案，依違反傳染病防治法第63條函送檢方偵辦。

這則假訊息在網路上流傳後，亦有網友在自己的臉書文稱，「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的，到竹東請戴口罩」等語，台大醫院竹東分院證實是假訊息報案，並提出告訴。

新竹地檢署指揮竹東分局成立專案小組追查，從網路搜尋出PO文散播者身分，經過濾排除、運用網頁連結分析，迅速比對揪出2名嫌疑人真實身分，通知到案說明全案依傳染病防治法第63條函送偵辦，有效遏止網路繼續散播假消息。

依傳染病防治法第63條之規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處3百萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，新竹檢警請民眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

(中時 )