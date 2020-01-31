【YT直播】又有新確診? 指揮中心19:30開記者會說明

武漢肺炎疫情持續延燒，目前台灣已有9例確診，而中央流行疫情指揮中心今日將再次召開緊急記者會，是否會為疫情再添變數，詳細內容會在晚間7點30分說明。

(中時電子報)