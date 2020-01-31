直播》武漢肺炎疫情添變？指揮中心晚間7點30分緊急召開記者會 18:582020/01/31 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心晚間7點30分將說明武漢肺炎疫情最新進度。（資料照，鄭郁蓁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【YT直播】又有新確診? 指揮中心19:30開記者會說明 武漢肺炎疫情持續延燒，目前台灣已有9例確診，而中央流行疫情指揮中心今日將再次召開緊急記者會，是否會為疫情再添變數，詳細內容會在晚間7點30分說明。 (中時電子報) #疫情 #武漢肺炎 #武漢 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 柏文健身強化通風換氣設備 21:012020/01/29 財經 武漢肺炎疫情蔓延 明台產險公告注意事項 04:102020/01/31 產業特刊 2020武漢風暴》 成全球緊急事件為史上第六次 過去曾有伊波拉等5次 06:462020/01/31 國際 《金融》武漢肺炎疫情升溫，金融業對陸曝險近2兆元 08:182020/01/31 財經 武漢肺炎疫情影響 新航酷航勝安飛中國航線減班 09:372020/01/31 國際 武漢肺炎疫情 跌深價值電子股 09:522020/01/31 財經 因應武漢肺炎疫情 中市府籲雇主遵守勞動法令 10:192020/01/31 生活 武漢肺炎疫情爆發衝擊經濟成長 影響恐超越SARS 10:512020/01/31 財經 《興櫃股》武漢肺炎疫情，翔宇：營運無重大影響、今年仍樂觀 11:082020/01/31 財經 追蹤聊天機器人與疾管署[email protected] 掌握第一手武漢肺炎疫情 11:402020/01/31 科技 生活熱門新聞 是否延後開學 教育部近期與大專校院討論 - 生活 好市多法式甜點來了 網讚：大勝星巴克 - 生活 武漢肺炎疫情添變？指揮中心晚間7點30分緊急召開記者會 - 生活 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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