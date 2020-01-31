台灣虎航宣布，因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2月4日至26日往返澳門部份航班取消，總計52航班，受影響旅客將由台虎安排至其它航班，並將另行寄送航班異動通知，若調整後的航班不符合旅客需求，也可選擇改期或退費。

2020年2月4日至26日止，台灣虎航取消航班如下：

桃園－澳門

IT-301／IT-302 2／4-2／26（23班）

IT-307／IT-308 2／4、5、7、8、10、11、12、14、15、17、18、19、21、22、24、25、26（17班）

IT-309／IT-310 2／6、9、13、16、20、23（6班）

台中－澳門

IT-375／IT-376 2／6、13、20（3班）

高雄－澳門

IT-321／IT-322 2／6、13、20（3班）

方案一：更改搭乘日期

旅客可更改原航班至原訂航班日期前、後7天內之航班。如選擇日期仍有可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。旅客若選擇方案一，必須於原訂搭乘航班出發時間至少6小時前完成航班更改，逾期恕無法做任何更動，且須主動聯絡台灣虎航客服中心更改（＋886-2-5599-2555）；2020年2月1日起，請改撥＋886-2-7753-1088。非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。

方案二，退費

旅客可選擇將本次退款保留在台灣虎航的信用帳戶中(存入原訂位代號PNR中)，保留的信用帳戶金額可於180天內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用之信用卡中。選擇方案二的旅客，請於2020年2月3日台北時間18：00前完成線上申請（https：／／www.surveycake.com／s／3QYRR），不須進線至台灣虎航客服中心。

(中時 )