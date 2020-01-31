雪山自1月28日年初四飄雪，圈谷積雪最高達13公分，雖然今日（31日）天氣仍舊寒冷，但高山地區水氣不足，雪霸國家公園管理處指出，雪山已停止降雪，但積雪高度仍有約10公分，據統計，迄今至2月2日還有400多人登記上山，雪季期間呼籲山友不要獨攀，務必穿著標準的登山裝備，以策安全。
大年初四雨水充足，加上雪霸高山地區氣溫低於零度，有登山客在雪山369山莊喜迎飄雪，興奮地在臉書上po文，指出雪山圈谷截至29日中午，積雪已達13公分，雪霸處指出，今天雪山氣溫雖低至-9℃，但由於水氣不足，雪山雖沒有飄雪，部分積雪漸漸融化，但午時圈谷積雪仍達10公分，山友興奮堆成雪人拍照留念。
正值雪霸期間，雪霸處呼籲山友勿獨自登山，最好有2人以上，並備妥雪季裝備，冰爪、登山杖，缺一不可，預估到2月底都是賞雪季節，據統計，從今天到2月2日登記入山有102隊，共444人。
(中時 )
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