基隆地院法官陳志祥前年任職務法庭法官時，針對法官陳鴻斌性騷擾女助理案，上媒體說明改判理由，法評會決議送監察院審查後未通過彈劾，但司法院人審會今認定他接受媒體採訪時，引喻失當、欠缺性平意識，予以書面告誡之警告處分。

陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理遭職務法庭懲戒判決免除法官職務 ，陳提再審後，職務法庭改判只需罰薪1年，當時引發各界譁然，監察院提起再審後，職務法庭再改判陳鴻斌免職。

但當時職務法庭承審法官陳志祥對外聲稱，讓陳改輕判沒有問題，還說陳鴻斌只是試圖發展婚外情，從證據看2人是「兩情相悅」，他的發言引發爭議，法官協會、司改會等具狀要求對陳志祥評鑑，法評會送監察院後、彈劾不成立。

司法院人審會今仍對陳志祥進行處分，人審會認為他身為職務法庭的承審法官，卻於接受媒體採訪時，發表言論逾越判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官之中立、客觀、公正形象，予以書面告誡之警告處分。

另，前賴姓法官因違反法官倫理規範，法官執行職務應中立、維護當事人權利及不得以不當方式解決紛爭等規定，人審會予以書面方式發命令促其注意之處分，並將處分情形登載於其人事資料。

(中時 )