交通部31日下午5點39分發布訊息，宣布廢止遠東航空運輸業許可，對此春節前最後一個上班日曾透過蔡慧玲律師表達投資意願的中部全球新聞負責人蔡孟哲博士坦言，廢證了投資意願就很小；蔡慧玲則指出，好不容易找到投資人，合作金庫也願意對遠航取消凍結，讓遠航在2月5日發薪，現在一切都打亂，但她還會再努力。

蔡慧玲昨（30）日有與遠航董事長張綱維一起參加公司開工典禮，當時她與張綱維都表示，已經正式去函民航局與交通部，詢問復飛的條件，希望能透過明確的復飛條件，儘快展開五階段認證，讓遠航復飛。張綱維並謝謝員工對公司不離不棄，給自己也給公司一個機會。

蔡慧玲今晚表示，有好幾組投資人對遠航有興趣，她也與合作金庫協商，合庫願意對遠航解凍，讓遠航可以在2月5日發薪，一旦廢止營運許可，除了五階段認證時間會拉長，遠航原有航權也是失去，變成要重新申請，自然是影響投資人意願，但她願意再做努力。

蔡慧玲10年前就遠航重整案的重整人，對遠航狀況非常了解，她在本月22日出席遠航記者會時曾指出，遠航如果需要重新申請執照，估計要花近半年時間做五階段認證與申請營運許可，這半年員工薪資怎麼辦，希望政府考慮千名員工與家庭，而且遠航十年前辦理重整時負債120億，現在淨資產有10多億，只是張綱維個人資金出現問題。

(工商 )