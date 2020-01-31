中華藝校美術科、特優作品「鼠氣蓬勃慶豐收、春暖花開慶豐年」。（袁庭堯攝）

華藝附小以回收環保素材打造的「神奇松鼠小木屋、藝同歡慶鼠來保」，獲得環保創意及甲等獎。（袁庭堯攝）

中華藝術學校參加「高雄燈會藝術節－全國創意花燈競賽」，多媒體動畫科、美術科、時尚工藝科、國小部作品全數獲獎。其中，高中職組於2019、2020連續2年獲得「燈王」殊榮，前後已創下6次奪燈王的紀錄，以精湛的設計贏得評審青睞。

多媒體動畫科師生以「鼠鼠如意過好年」為題奪得「燈王」殊榮，活潑好動的老鼠在裝滿金銀財寶聚寶盆上玩耍，象徵未來充滿活力而富足。背後的起司與珍饈則是希望每個人這一年都豐收、幸福， 整體花燈如同豐盛的晚宴。

科主任劉立安表示，為了讓作品展現氣勢，特地挑戰扇形的結構，歷時一個月的測試及調整，以動畫「料理鼠王」為概念，把整鍋的料理改成滿滿的金銀財寶。此外更打破老鼠灰色的既定印象，換成討喜的哈姆太郎，輔以高難度的單腳站立設計，打造活潑俏皮的花燈，明年不排除挑戰動態花燈。

美術科則以作品「鼠氣蓬勃慶豐收、春暖花開慶豐年」奪得特優獎，以松鼠可愛、機靈為意象，融入春暖花開季節的到來，再搭配庚子年財富圓滿到高雄的造型表徵，營造港都在新的一年處處充滿著春天的氣息。

同學王唯丞表示，學校提供多元競賽平台，花燈製作考驗審美概念及團隊互助精神，在老師指導下，對平面設計與立體空間有更深層的概念。

華藝附小則再度挑戰環保創作，以「神奇松鼠小木屋、藝同歡慶鼠來保」為主題，利用回收素材打造樹屋，蟬聯環保創意獎及甲等兩項殊榮。

目前作品配合觀光局「2020高雄燈會藝術節」系列活動，在高雄橋至中正橋的愛河畔展出，展至2月9日。4月7日將結合學校年度春季展演系列活動，移師至高雄市政府四維行政中心中庭展出，歡迎民眾前往觀賞。

(中時 )