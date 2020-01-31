台中市南區花燈車以在地歷史產業「火柴文化」為基底，結合興大路阿勃勒花道、國立公共資訊圖書館及歷史建築台中舊酒廠。（王文吉攝）

為2020台灣燈會暖身，「璀璨29花燈車」大遊行首場於文心森林公園副燈區大獲好評，第2場昨晚登場，各區花燈車集結馬場園區花舞館，接著遊行后里地區，沿途吸引不少民眾圍觀，紛紛拿起手機拍照，花燈車最後進駐「璀璨29花燈車燈區」，燈會期間供民眾觀賞。

民政局長吳世瑋表示，市府於后里森林園區規劃「璀璨29花燈車燈區」，29行政區打造特色花燈車，如龍井區以龍為形象並行銷農特產西瓜等，搭配竹坑南寮登山步道、麗水漁港等景點；梧棲區花燈車以海洋、稻田、廟宇及三井摩天輪為主軸，構築在地之觀光文化特色。

吳世瑋指出，大雅區以IDF飛機為主造型，承載智慧科技機器人及吉祥公仔達達、雅雅，配合小麥為設計構想；石岡區位於水源保護區，以水滴寶寶及自行車道為主題意象；東勢區融入新丁粄節等客庄節慶，呈現獨特在地特色。

「璀璨29花燈車」遊行由吳世瑋主持啟動儀式後，從馬場園區出發，途經馬場路、三豐路、公安路、后里區公所、甲后路、后里國小、天空步道，經由內東路回馬場路、三豐路，而後則進入展區停放。

遊行後的花燈車將進駐「璀璨29花燈車燈區」，於燈會期間供民眾觀賞，且自2月8日起至22日止、每日晚上6點到8點，都會有工作人員隨機邀請遊客參與花燈車競賽評比，受邀並完成票選的民眾即可獲得限量小禮品。

(中時 )