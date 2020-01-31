總統蔡英文2020總統選舉高票勝選，成功連任。那國民黨內是否會有另一個「蔡英文」？草協聯盟發起人李正皓直指，國民黨的制度設計，讓國民黨永遠不可能找到一個新的「蔡英文」，除非擴大徵才，把門檻降低。

李正皓在政論節目《鄭知道了》指出，民進黨2008年大敗後馬上啟動改革，找到蔡英文。改革並不是一朝一夕，是慢慢改變民進黨的文化，蔡英文也經歷過失敗，2010年她選新北市長失敗、2012選總統失敗，2016年她終於選上總統，讓民進黨重返執政。民進黨花了8年去做改變、做改革；但國民黨卻浪費了4年，這是最大的差別。

李正皓表示，2016年國民黨就有尋找「蔡英文」的聲音，可是國民黨的制度設計，讓國民黨永遠不可能找到一個新的「蔡英文」。因為黨主席門檻太高了，要當過中常委才能選黨主席、當過中央委員才能選中常委、要當過黨代表才能選中央委員，它是一層一層決定了只有在有限度裡頭，去找一個比較有可能的人選。因此他認為在制度設計上，國民黨就已經摒除了找到「蔡英文」的可能。

李正皓點出，中常委林榮德代理國民黨主席，如果要改革，第一就是公平公正公開，另外就是擴大徵才，把門檻降低，國民黨才有尋找「蔡英文」的可能。

李正皓直指，民進黨2008年大敗後馬上啟動改革，花了6年的時間，2014年人民才給民進黨地方執政一次機會。而2016年大敗的國民黨，沒有任何改變，卻在2018年獲得大勝，他認為國民黨最大的悲劇是2018年的勝利，讓國民黨忘了改變。民進黨大敗後啟動改革，花6年才讓人民重新接受它；但即使國民黨現在全力改革，要花多久才有可能讓人民接受呢？

(中時電子報)