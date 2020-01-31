楊鎮浯縣長下午率員訪視金門醫院醫療資源整備作業。（李金生攝）

金門醫院嚴格執行量體溫和戴口罩，楊鎮浯親自示範，強調公權力沒有退讓空間。（李金生攝）

楊鎮浯縣長下午率員赴金門醫院，了解病患和家屬進出防疫管制作業。（李金生攝）

金門醫院備有4間負壓隔離病房，最多可增至22間單獨收治病患。（李金生攝）

金門縣府推出口罩預購機制，獲得商家配合執行。（李金生攝）

武漢肺炎疫情狂燒，金門全面備戰。縣長楊鎮浯今（31）日下午率員訪視金門醫院醫療資源整備作業，並勘查市售口罩供給現況，評估整體運作均在管控範圍之內。至於各級學校約8000名學生的防疫作業，已由相關單位加緊研議配套措施。

楊鎮浯今天下午在縣衛生局副局長李金治等人陪同下，赴金門醫院了解病患和家屬進出防疫管制，強調「防疫視同作戰」，若有人不戴口罩硬闖，公權力沒有任何退讓空間，一定嚴格執行到底，希望大家都能充分配合。

楊鎮浯並表示，金門醫院現有4間負壓隔離病房，一旦出現病患人數激增，整座樓層都可做為單獨隔離之用，最多可增至22間單獨收治病房，這方面的防疫能量沒有問題。

楊鎮浯也率同建設處代理處長文水成及縣府消保官顏水坤，赴金寧鄉頂堡統一超商訪查口罩銷售實況，要求持續做好數量供應和價格穩定的管控工作，避免鄉親出現恐慌或疑慮。

楊鎮浯表示，縣府推出台灣地區沒有的「預購」機制，協調商家包括超商、賣場和藥局（店）配合執行，每日提供鄉親更新版訊息。對於在防疫期間充分配合的商家，縣府一定會有肯定的措施，相對的不配合「一意孤行」的商家，縣府也絕對會有行政作為，其間無任何姑息的空間，目標就是政府與民間攜手努力，協助鄉親一起度過防疫難關。

至於開學日一天天逼近，楊鎮浯也表示，各相關單位針對全縣約8000名學生的防疫作業，包括最重要的口罩需求數量和發放，已加緊研議具體辦法，一有結果就會公告周知，請鄉親放心。

(中時 )