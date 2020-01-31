女星范瑋琪因不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，事後雖發文道歉，卻被指出有許多英文文法錯誤，使得昔日「哈佛女」一事又被拿出來酸。對此，網紅T妹就看不下去，發文直呼：「糾正個屁呀！真的是太閒無限上綱霸凌！」

T妹表示酸民對范瑋琪的行為已經是無限上綱霸凌，認為一堆台灣人賣弄自己的文法，「沒錯，台灣對英文是外語，所以需要學文法！但外國人本來就沒有刻意在學文法，如同我們成長期已經會說國語一樣。只要你聽得懂，每個人有他表達的方式，並沒有對與錯……批評的人你才在哈囉。」

網紅T妹。（圖／翻攝自臉書）

對於大家過度糾正別人文法的行為，T妹不以為然，覺得有些人自認文法很好，結果卻不會發音，說出一口台灣英文，「人家外國人是不是也要笑你？一堆人會寫文法卻不敢開口說……外國人有霸凌你嗎？！」

T妹認為有勇氣敢講就好，這才是學習的過程，並強調「英文可以有很多方式口語表達，聽得懂就好。」

T妹臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)