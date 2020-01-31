矢野浩二宣布將捐13萬個口罩給武漢。(取自矢野浩二微博)

武漢肺炎肆虐，引爆口罩搶購潮，不少藝人也紛紛發揮人溺己溺的精神，向大陸雪中送炭，繼大S在日本找到1萬個口罩捐送給武漢後，45歲日本男星矢野浩二也宣布將贈13萬個口罩給大陸，令陸網友感動不已。

矢野浩二是少數在大陸發展成功的日本男星，曾演出《Doctor-X～外科醫•大門未知子～4》、《賣房女子特別篇～房仲女王回來了》等多部日劇，也曾是大陸熱門綜藝節目《天天向上》主持人之一。

他早前不僅與《天天向上》主持們一起捐贈100萬人民幣給武漢用於購買口罩等醫護用品，今(31日)更宣布再捐13萬個口罩，「小小的力量希望一線的醫護人員們保護好自己，去幫助更多的患者。我和#belulu# 一起打包這13萬個口罩送給中國 #武漢# 有需要的朋友。」盼大家都能健康平安。

(中時電子報)