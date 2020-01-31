氣溫急凍，彰基急診中心自1月29至31日，已經收治6名急性腦中風患者，門診住院人數已比平常多2至3成。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

氣溫急凍，彰基急診中心自1月29至31日，已經收治6名急性腦中風患者，門診住院人數已比平常多2至3成。但許多人因為武漢肺炎風暴，迴避到醫院，醫師呼籲心血管疾患一定要按時服用，勿因武漢肺炎疫情，而忽略到醫院看診與領藥，心血管疾病與武漢肺炎同等重要。

彰化市漢銘基督教醫院副院長暨神經內科主治醫師林志明表示，年紀大患者在氣溫變化中，容易血管收縮，呼籲家中有年長者，在天氣忽冷忽熱的情況下要很小心，中風不外乎突然間一隻手一隻腳無力或麻木、講話不清楚、頭痛、複視等，都是突然間發生，有時候忽然雞同鴨講，要非常小心，表示說腦部的血管在血流通透上有一些異常，做晚輩要小心的帶他前去醫院門診或急診就醫。

醫師提醒，現在有很多流感，大家都很防疫武漢呼吸道這些症狀，在家裡要量體溫，中風也是要非常的小心，醫院儘量少來，但如果有突發狀況的話，建議民眾還是得要請長輩口罩戴好，前往急診室，或門診就醫。

醫師也建議，保暖頭部戴帽子、腳穿襪子，兩個部位最重要，因為年紀大，多少有血管阻塞，一縮一放之間，會容易使血流變少或變慢，有中風的可能性，圍巾也是要的，頸部保暖也是很重要。

彰基表示，這幾天在門診、急診，陸續有一些疑似中風的患者來，神經科病房陸陸續續有中風病人住院，而且是滿床狀態。過年值班期間，一天就收治四、五位中風患者，加護病房不算的話，一般輕症病患也不少，增加2至3成之間。

(中時 )