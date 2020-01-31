因應武漢肺炎疫情，政府針對口罩供給採「統一徵購、統一調控、統一售價」，也將針對受衝擊的產業進行紓困。行政院發言人Kolas Yotaka今日指出，截至目前尚未動用第二預備金。以徵購口罩為例，目前以部會現有防疫預算支應，「但第二預備金隨時待命」，若有任何紓困措施將全力支應，防堵疫情。

武漢肺炎疫情升溫，總統蔡英文30日舉行國安高層會議，指示行政院視疫情變化和需要，研判特別法及特別預算的必要性。Kolas表示，行政院正「審慎評估」依總統指示，視疫情需要，研判是否擬訂防疫特別條例以編列特別預算。

對於武漢肺炎疫情對經濟衝擊，總統指示行政院採取八項因應措施，包括穩定股匯市，減少短期心理因素的衝擊；輔導企業做好防疫，使生產能量及銷售通路不受影響；對受衝擊產業進行紓困，尤其是交通運輸、觀光旅遊及休閒產業，同時協助進行轉型升級；旅遊業者因配合政府協調提早讓陸客團離境，請觀光局研議補貼部分損失；對於受到疫情與網路交易雙重衝擊的賣場、百貨及零售業者，研議支持措施等；行政院視疫情變化和需要，研判特別法及特別預算必要性，預為規劃，以備不時之需等。

(工商 )