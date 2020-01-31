為了解決國內口罩缺乏問題，經濟部緊急協調國內口罩生產商、機械供應商密集開會商討口罩擴增產能，最終31日拍板定案，敲定經濟部代墊出資1億元，口罩產線大幅擴增60條，產能從現在的400萬片，2月底將達到每日1,000萬片，將足以供應國內所需。

經濟部官員表示，為了因應國內口罩大量需求量，經濟部協調業者擴增生產線，預計增加60條，分散在國內25個口罩工廠當中，目前評估各廠區內都可以裝入產線。預計在2周至1個月內全數生產，預料到時候滿載生產，每天產量可增加600萬片，足以供應國內需求。官員說，相關生產線擴增資金估計約1億元，先由經濟部代墊，後續與行政院討論後，可能由第二預備金來支應。

至於後續原料供應來源，官員說，經過評估後，不織布及相關材料國內都能生產，從上游到下游供應都足夠，能穩定供應至2月底。被問到產線在防疫過後要如何處理，官員僅說，目前先求度過疫情需求，產線要看未來國際上是否有口罩需求，可作為後續出口或是轉租售機台。

(工商 )