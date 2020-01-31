近日冷氣團南下，寒流等級的低溫讓全台冷颼颼，許多人想大啖火鍋暖身子，卻怕在冬天容易吃很胖。其實，冬天容易胖是個迷思，中醫師吳明珠指出，冬天其實比夏天更容易瘦，因為冬天會使身體代謝變高。
中醫師吳明珠在節目《大明星小跟班》上指出，許多人都有「冬天容易胖」的迷思，事實上，冬天其實更容易瘦，只是多數人在冬天吃太多。吳明珠表示，在冬天溫度低，身體會增加代謝率，所以當冬天吃得分量和夏天一樣多，其實事會瘦的。然而，人遇到寒冷時，就會想吃熱時「進補」來補充能量，不知不覺就吃多了熱量，最後才認為「冬天容易胖」。
吳明珠分享自己診所病患，是一位主播，某次到紐約出差時，衣服帶不夠，「結果去了15天回來直接瘦了6公斤」。主持人吳宗憲也表示，韓國女生流行冬天少穿，因為身體曝露在外越多，燃燒脂肪越快。這讓一旁的藝人廖惠珍一聽，馬上就說「那我現在要換比基尼」。
(中時電子報)
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