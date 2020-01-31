台中市王姓男子與宋姓少女日前各在網路臉書散布假消息，王男指稱「童綜合有武漢肺炎確診病例，已經封院了」；少女則留言「完了完了完了」，並附童綜合醫院有確診武漢肺炎病例的不實對話截圖等不實訊息。台中檢警獲報循線偵辦查獲，31日將王男依違反《傳染病防治法》等罪嫌起訴，而宋姓少女則移送少年法庭。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，21歲王姓男子是名工人，透過姑姑收到童綜合醫院有武漢肺炎確診病例的假消息，27日晚間8時17分，在臉書（Facebook）社團「沙鹿之美」貼文「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不要再去了」，該社團成員有8萬多人。

另外，17歲宋姓少女收到童綜合醫院有武漢肺炎確診病例的假消息後，27日晚間8時36分在臉書「梧棲串起來」社團貼文留言「完了完了完了」，並附有醫院消毒照片與確診武漢肺炎的不實對話截圖，該社團成員有4萬多人。

台中地檢署「台中地區聯合查緝犯罪平台」於1月28日獲報後，在春節期間指揮清水警分局偵辦，並密集傳訊相關證人7人，層層向上溯源，追查出假消息謠言散布的源頭是王男與宋姓少女，檢方並諭令王男以新台幣3萬元交保。台中檢方31日依違反《傳染病防治法》及誹謗罪嫌將王男起訴；宋姓少女則移送台中地方法院少年法庭處理。

林彥良表示，王男在臉書張貼出不實訊息，臉書社團管理員在10分鐘內即撤下；少女是自行刪除自己在臉書社團張貼的假訊息，但都已構成犯罪事實，且童綜合醫院也提出毀謗告訴。全案經傳喚7名證人到案，雖此7人也對外傳遞醫院封院的不實消息，但檢察官認定是一對一傳遞，不構成散播謠言程度。

檢方表示，民眾若散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，依《傳染病防治法》可處新台幣300萬元以下罰金；意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽事者為誹謗罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

(中時 )