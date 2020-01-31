受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，台灣虎航31日晚間宣布往返澳門部份航班取消，其中桃園-澳門原每日4班，2月4日起每天至少飛兩班，航班取消之旅客本公司將安排至其它航班，並將另行寄送航班異動通知。若調整後的航班不符合您的旅行需求，並有其它航班規劃者，可適用以下任一方案。

2020年2月4日起至2020年2月26日止，取消航班如下：桃園-澳門IT-301/IT-302（2/4～2/26）、IT-307/IT308（2/4,5,7,8,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26）、IT-309/IT-310（2/6,9,13,16,20,23）；台中-澳門IT-375/IT-376（2/6,13,20）；高雄-澳門IT-321/IT-322（2/6,13,20）

方案一：更改搭乘日期。旅客可更改原航班至原訂航班日期前、後7天內之航班。如選擇日期仍有可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。

旅客若選擇方案一，必須於原訂搭乘航班出發時間至少6小時前完成航班更改，逾期恕無法做任何更動，且須主動聯絡台灣虎航客服中心更改（+886-2-5599-2555）；2020年2月1日起，請改撥+886-2-7753-1088。非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。

方案二，退費。旅客可選擇將本次退款保留在台灣虎航的信用帳戶中（存入原訂位代號PNR中），保留的信用帳戶金額可於180天內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用之信用卡中。選擇方案二的旅客，請於2020年2月3日台北時間18:00前完成線上申請（https://www.surveycake.com/s/3QYRR），不須進線至台灣虎航客服中心。

針對以上航班異動而造成旅客不便，台灣虎航致上最誠摯的歉意。

(工商 )