故事工廠舞台劇《偽婚男女》4月將加演，改由王樂妍與趙逸嵐（小八）組女女CP。王樂妍透露，拍攝宣傳照時，小八超會撩，像是一個使勁摟腰的動作、親密臉貼臉感受彼此體溫，小八一度猝不及防地親了她臉頰，王樂妍直呼：「有種觸電酥麻感，大概是單身太久，好久沒這樣被呵護。」過程中她一直不敢直視小八的眼睛，一不小心就把內心小女人一面全部噴發出來，「已經開始想像我們兩人接吻的畫面，希望能觸碰到她內心最柔軟的地方。」

王樂妍開工狂灑自製的「幸福鼠於你」紅包。（圖／故事工廠）

農曆新年期間，王樂妍陪長輩在家中觀看自己主演的《女力報到小資女上班記》，言談中難免被長輩問候感情，王樂妍反而大方的跟家中長輩一一介紹自己的新女友小八，分享在拍攝宣傳照時兩人的情感交流，讓長輩們嚇了一跳，才恍然大悟她是在替主演的舞台劇《偽婚男女》賣力宣傳。

王樂妍享受農曆年六天假期，瘋狂追劇，「終於把木村拓哉新作《東京大飯店》追完。」她透露將近一年沒追劇，上次看的是宋慧喬和朴寶劍的韓劇《男朋友》，談及若從木村拓哉、朴寶劍與小八選擇誰當另一半，她毫不猶豫選擇小八，認為這三個選項只有小八有面對面相處過，「很貼心，又會照顧人。」

隨著舞台劇加演的日期逼近，王樂妍坦言前幾天做了惡夢，夢見被壓迫，尖叫到嚇醒，「一想到劇裡角色的壓抑與委屈，就快要喘不過氣！」此外，王樂妍新年狂灑紅包，她別出心裁邀請好友設計數年紅包，用雙愛心的方式象徵幸福「鼠」於你，體貼的她在《女力報到小資女上班記》開工時，還一一分送紅包給工作人員，而同劇演員楊雅筑、楊晴、陳謙文等人已允諾要來看她舞台劇演出。故事工廠舞台劇《偽婚男女》由王琄、楊麗音、唐振剛、王樂妍、趙逸嵐（小八）、福地祐介主演，售票詳洽兩廳院。

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(中時電子報)