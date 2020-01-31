經過長達3年半的政治拉鋸，英國終於在1月31日正式脫離歐盟，但社會分歧在短時間內顯然難以化解。大批支持脫歐的民眾在國會廣場歡天喜地慶祝「獨立」之際，親歐派舉行告別歐盟遊行，屬意留歐的蘇格蘭多地也將舉辦燭光晚會。

脫歐當日，英國媒體立場可說各不相同。《每日郵報》形容英國「再次自由與獨立了」，《每日快報》亦指國家將迎來「更新與改變」。相對地，《衞報》則認為脫歐是英國「最大的豪賭」，也有媒體憂心英國未來的外交難題如何解決。

31日晚間，倫敦行政重地白廳（Whitehall）等建築外牆出現燈光投影，國會廣場也升起國旗，脫歐黨黨魁法拉吉親自現身，與支持者共同慶祝。

此外，由於脫歐後英國動向未明，國內製造業對接下來的貿易談判時限感到憂心。多個工會30日呼籲，政府應早日公布未來貿易安排，以免歐盟收緊競爭規範，造成生產成本上升、增加營運障礙。

(中時 )