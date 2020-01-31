輔仁大學心理系在2015年6月爆發男學生性侵學姊事件，時任社科院院長、系教師夏林清被質疑希望避開性別平等教育委員會私了此事，2016年間5月29日凌晨被害女學生的男友在臉書上發表「關於A女的性侵事件」一文，藉以批評夏林清的處理方式，而遭控侵害名譽權，士林地院審結，判決男友須賠償夏林清1元，而女學生另外的PO文則不構成侵權行為。

女學生男友在臉書上PO文，指夏林清在會議中演起了發怒的樣貌，並稱：「我不要聽一個受害者的版本！你們學生之間的情慾流動，我也知道......，你，確實，酒後，亂了性，我要聽你做為一個女人在這件事裡面經驗到什麼！」意指對被害女學生二度傷害，而女學生隔天中午12點多，在臉書頁面PO文「我看過並同意」。

夏林清認為，這些文字明示、暗示她為了退休前的權力部署，利用權勢刻意吃案、壓下女學生遭受性侵害事件，希望避開性平會私了此事，已侵害她的名譽權，甚至害她遭受網路霸凌。

法院傳喚相關證人出庭，認為在2015年7月13日會談中，夏林清聽聞女學生陳述後，並未出現發怒的情形，也沒有強制主導處理後續，而是女學生男友拼揍她的語序，發文指夏林清藉由權威「狠電」不同意見者，與事實不符，也沒有對學生下達封口令。

女學生男友並未出庭或委由律師答辯，法院判決女學生男友應賠償夏林清1元精神慰撫金，而女學生則在臉書頁面PO文「我看過並同意」，法院認為，男友貼文後的侵權行為已經結束，女學生不構成幫助行為，無須負共同侵權行為責任，判決免賠，全案仍可上訴。

(中時 )