武漢肺炎疫情嚴峻，國中小、高中職2月11日開學在即，基隆市教育處統計掌握寒假期間基隆市內赴大陸、香港、澳門地區的師生共25人，已依中央流行疫情指揮中心的管理措施，回台後將要求師生在家自主健康管理休息14天。

教育處副處長陳淑貞表示，因應大陸地區「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響，除已訂定防疫計畫要求市屬學校、公私立幼兒園、各級補習班、社區大學、樂齡學習中心、長青學苑及原住民族部落大學等教育機構落實防疫工作外，也完整建構防疫網。

陳淑貞指出，基隆市內學生幼兒園至高中職約3萬6000人，教育處已備妥1萬2000個口罩儲備量，提供校護、校警、流感熱點師生使用，同時掌握赴大陸及港澳地區的師生共有25人，將依政府管理措施，在家自主健康管理休息14天。

教育處指出，校方活動將安排於通風環境，減少群聚交叉感染風險，改透過通知單、海報、群組等多元方式加強向師生、家長宣導最新衛教資訊，家長接送上下學於校外接送，倘如必需入校園洽公者，一律得自備口罩並配合量測體溫。

(中時 )