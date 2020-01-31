新加坡總理李顯龍今天指出，武漢肺炎疫情未發生社區傳播現象，新加坡目前有足夠的口罩存貨，沒有缺貨，他呼籲新加坡人不要沒有生病也戴口罩。

新加坡迄今累計共有13起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例。新加坡決定從明天起分發520萬個口罩給130萬戶本地家庭，屆時每戶家庭將會獲得4個口罩。

李顯龍今天視察國家傳染病中心指出，新加坡的口罩並沒有缺貨，新加坡有600萬人，如果每人每天都用3到4個口罩，新加坡的口罩就不夠使用。

李顯龍昨天也利用臉書，說明透過人民協會等機構為新加坡人準備口罩，希望讓所有生病並需要的人都能擁有口罩。

根據衛生部公告，新加坡昨天再新增3起武漢肺炎確診病例，目前都在國家傳染病中心接受隔離治療，目前新加坡共有13起確診病例。

由於武漢肺炎來勢洶洶，民眾紛搶購口罩，有社群網站新聞指稱新加坡口罩已經斷貨，還影射政府怪罪人民濫用口罩，貿工部也透過「防止網路假訊息與網路操縱法」（POFMA）辦事處要求更正，說明口罩並未斷貨。

另外，有新加坡網路轉載謠傳5名新加坡人未赴中國竟感染武漢肺炎，「防止網路假訊息與網路操縱法」（POFMA）辦事處同樣要求更正。

新加坡航空（Singapore Airlines）與酷航（Scoot）飛往中國部分城市航線也將減班。

(中央社)