中視、衛視中文台奇幻愛情推理劇《想見你》過年期間雖停播1次，熱潮不減反增。劇中角色陳韻如遭襲擊、莫俊傑自殺的廢墟大樓也成為關鍵線索，不僅粉絲看到不由得害怕，連主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇和顏毓麟到現場拍攝時都覺得又冷又濕，加上從晚上拍到清晨，更增添毛骨悚然的氛圍。

柯佳嬿透露，在廢墟大樓拍攝可說是從影以來最艱難的一場戲，當時在寒流中淋著雨，還要躺在泥濘中任由雨水打在臉上，一側臉，水就流進左耳，「當下感覺就是奄奄一息，很痛苦，完全不用演，還好痛苦和不舒服剛好就是劇中需要的情緒」，飾演襲擊她的顏毓麟相當佩服她的敬業態度。

許光漢和施柏宇也同樣在廢墟大樓進行拍攝，可能因為又冷又累的關係，施柏宇在拍攝時也一度覺得肚子不舒服反胃，許光漢說拍攝當下也有一些工作人員身體不適。製作團隊也特別提醒粉絲，因為拍攝處為私人所有並未對外開放，禁止隨意進入，以免危險。

過年期間加上肺炎疫情讓許多觀眾順勢在家一次追完前面集數，騰訊、愛奇藝等視頻平台各累積達到破億點擊次數。《想見你》劇情巧合描寫到2003年發生SARS時，飾演李子維的許光漢不管在機場租車、探監都戴上口罩，媽媽還不忘從加拿大打電話提醒他記得戴口罩，神還原當時台灣面臨傳染疫情的情況。

現在面臨武漢肺炎疫情，有網友把控制疫情的期盼投射在《想見你》，打趣留言希望柯佳嬿飾演的黃雨萱角色回到1998年的時候，要提醒大家2019年末記得防疫工作和準備口罩。巧合去年拍攝時，劇組裡也爆發A型、B型流感，約3成以上的工作人員都中獎，為了加強防疫，副導更是被勒令隔離1周，除了演員之外，大家都要戴上口罩，連導演都不例外，好讓拍攝工作可以順利完成。中視每週日晚上10點、衛視中文台每週六晚上10點播出。

(中時 )