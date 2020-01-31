土地銀行為歡慶迎錢鼠年，要送存戶大紅包，2月將以超優惠的利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率1.85％的高利定存。

土銀指出，近來美元匯率居近半年來相對低點，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶紛紛陸續分批購買即期美元。

土銀表示，有此需求的客戶可於資金運用前，利用此優利專案辦理美元優惠定存。不僅可利用分批結匯稍分散匯率風險，亦可將預先結購的美元先辦優惠定存，享受高利，一舉兩得。

土銀自2月1日起至2月29日止辦理美元優存專案，不論新舊資金，只要單筆達5萬美元以上，即可享一年期年利率1.8％的高利美元定存。

舊存戶若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達5萬美元以上，更可享有一年期年利率1.85％的高利率。

即使是未達5萬美元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻、高利率的優惠定存，只要臨櫃5,000美元以上、網銀1,000美元以上，即可享有一年期年利率1.75％。

土銀表示，熱烈歡迎老客戶、新朋友加入土銀的LINE及FACEBOOK，不僅可以收到土銀第一手的訊息，好康不漏接，同時土銀經常不定期舉辦各種抽獎活動，好禮獎不完。

(工商 )