晚點加油！武漢肺炎讓全球經濟憂慮持續，國際原油大跌，依據機制中油可望於下周一大幅調降汽油每公升0.8到0.9元、柴油每公升0.9到1元。這將是近半年國內單次最大油價降幅，民眾荷包可省下不少。屆時95無鉛汽油牌價會跌破28元，預計收在27.4到27.5元。

遇上武漢肺炎以及美國庫存原油增加因素，國內油價從農曆年前開始連降兩周，95無鉛汽油從最高29.3元，調到目前28.3元。由於肺炎全球案例增加，引發全球經濟前景黯淡，讓中東指標原油均價跌到58.5元，比上週滑落6.7％，還好台幣今日反升，兩相平衡下，依據浮動油價機制，下周一汽油每公升降幅估計落在0.8到0.9元、柴油0.9到1元之間。

這個降幅將是去年8月12日汽油降0.9元後，近半年來國內油價又一次大降價。開車族屆時進加油站加滿50公升，預估一次省下40到45元油錢，對於開工後民眾交通成本有所助益。

調降後，下周國內中油的95無鉛汽油牌價，會落在28.4到28.5元，超級柴油牌價在23.7到23.8元。

對於武漢肺炎引起油價跌跌不休，中油認為，原油反映疫情跌勢已差不多，估計後續除非疫情失控，否則再跌有限。加以OPEC石油輸出國家組織將開會論減產，對國際油價會有支撐。

(中時 )