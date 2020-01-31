武漢肺炎疫情難料 嘉市12所國中停寒假課輔 20:212020/01/31 中時 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情難料，嘉市12所國中停寒假課輔。（示意資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎疫情持續炎燒，考量防疫並經學校防疫小組評估，原本自2月3日展開的寒假輔導，目前嘉義市12所公私立國中已決定寒假課後輔導全數停課。 嘉義市教育處長林立生表示，開學日為2月11日，開學前這段時間已請學校確實依相關措施加強防疫工作，學校均已進行教職員、學生是否有赴中國旅遊史之調查，落實健康管理措施，並盤點耳溫槍、口罩等防疫物資，亦會進行校園清潔消毒等相關防範作為。 (中時 ) #防疫 #寒假 #學校 #措施 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 龍崎光節「空山祭」吸引逾10萬人 延展1周陪民眾過元宵 11:362020/01/29 生活 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 因應疫情 總統召開國安高層會議 16:202020/01/30 政治 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 開工首日持續防疫！中市府總動員落實防疫整備 17:352020/01/30 生活 全台各大燈節拚防疫！台北燈節規模將縮水、餐飲攤販也沒了 19:492020/01/30 消費 武漢肺炎》口罩買不到「整盒」了 限購3片到2月15日 21:582020/01/30 生活 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 生活熱門新聞 是否延後開學 教育部近期與大專校院討論 - 生活 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 好市多法式甜點來了 網讚：大勝星巴克 - 生活 一般口罩非醫療級 從這看出真假 - 生活 再添一例！武漢肺炎確診第10例為第9例患者的先生 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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