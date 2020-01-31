因應武漢肺炎疫情持續炎燒，考量防疫並經學校防疫小組評估，原本自2月3日展開的寒假輔導，目前嘉義市12所公私立國中已決定寒假課後輔導全數停課。

嘉義市教育處長林立生表示，開學日為2月11日，開學前這段時間已請學校確實依相關措施加強防疫工作，學校均已進行教職員、學生是否有赴中國旅遊史之調查，落實健康管理措施，並盤點耳溫槍、口罩等防疫物資，亦會進行校園清潔消毒等相關防範作為。

(中時 )