快50歲的江宏恩靠著間歇性斷食、運動及輔助食品成功甩肉13公斤，現在維持74公斤。一開春，他立刻送上養眼肌肉照，展現結實胸肌、腹肌，讓粉絲一飽眼福，同時展現近來鍛鍊成果，江宏恩說：「粉絲的肯定就是我的動力！」

江宏恩剛出道時，一天吃4、5餐，僅偶爾運動也不會胖。但過了35歲真的有差，他看到鏡頭上發福的自己，開始感受到中年危機，雖然食量少了一半、運動量也多了一倍，但腰圍、體重數字，卻一直破紀錄。他還曾在路上聽到路人對話，說「飛龍在天怎麼變成肥龍了」，讓他非常尷尬。

他在上部戲中飾演有家室的中年男子，自認當時的身材符合角色，不過現在飾演反派角色，為了讓人耳目一新，他在兩部戲之間的空檔開始實行間歇性斷食，每天過午不食，僅吃早餐與午餐，不過完全不忌口。所以有次他太想吃麻辣鍋，還曾一早爬起來吃麻辣鍋。這次在八點檔中飾演大反派，讓人恨得牙癢癢，劇中許多動作戲靠著他平時固定運動，他每周運動3到4次，每次2到3小時，騎車或游泳，嚴格控管攝取與消耗的熱量，「吃得少動的多」才能維持好的狀態。

江宏恩說，上次實行這樣子的方式是4至5年前在上海拍戲，花了1個半月瘦了10多公斤，所以這次為給大家反差形象，再次實行並搭配輔助食品。不過他也強調，每個人適用的方式不同，還是要找到自己適合的減重方式，只要把握原則「少吃多動」。剛好他與老婆Vanessa興趣相同，平時會一起運動。2人結婚2年多，2020是否拚個鼠寶寶？江宏恩說，順其自然。

江宏恩甩肉有成。（日夜塑崩提供）

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