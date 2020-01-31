佳里梅桂牧場使用智慧擠乳機器人，牛隻自動排隊等著擠乳。（劉秀芬攝）

智慧擠乳機器人以紅外線、攝影鏡頭定位，牛隻自動排隊來擠乳。（劉秀芬攝）

台南市農業局輔導畜牧業者引進自動化省工設備，31日於佳里區梅桂牧場展示推廣智慧擠乳機器人，邀請酪農戶前往觀摩，特別前往參觀的台南市長黃偉哲表示，機器人擠牛乳省時省人工，機器雖貴，但CP值很高，加上中央有補助，獲益絕對划得來的。

梅桂牧場是知名台灣Holstein種牛場，目前有170頭乳牛，場主甘智仁為了減輕家人工作負擔，2017年買了全台第一台智慧擠乳機器人，每天可省下約6小時的擠乳工時，每日擠乳次數從平均2次提升至2.8次，產量增加，收益也增加2至3成，降低貸款壓力。

智慧擠乳機器人以紅外線、攝影鏡頭定位，可以立即檢測乳汁品質，擠完乳擦優碘消毒，還可以紀錄每頭牛的乳溫、體重和乳量等數值，有問題時電腦會通知牧場主人前來查看做及時治療，有助降低牛隻罹患乳房炎或蹄病。

梅桂牧場在去年底購入了第二台新型擠乳機器人，乳牛減少排隊擠乳時間，有更多時間可以休息及反芻，乳牛健康狀態更良好，乳量提升，每日平均擠乳次數提升至2.9次，再增加6％的收益。梅桂牧場不僅有智慧擠乳機器人，還有自動刮糞機、自動推草機器人，大大減輕人力負擔。

甘智仁是酪農第三代，學的是農業經營管理，當完兵就回家養牛，27年來除了開刀住院兩天，沒有休假過，他說，「買了機器後人生第一次出國休假」。甘智仁的太太沈月春說，以前人工擠乳非常辛苦，費工費時又危險，連手指都被牛隻踩到變形，有了智慧擠乳機器人，她們才有喘息的機會。

為了買智慧擠乳機器人，沈月春還飛到荷蘭實地觀察，製造商卻不賣她，以為梅桂牧場是大陸牧場，怕智財權被侵犯。沈月春只好寄電子郵件給製造商說清楚講明白，製造商執行長收到信後打電話給台灣總代理詢問虛假，並馬上決定把機器賣給梅桂牧場。

梅桂牧場開始使用全台第一台智慧擠乳機器人後，與學術單位合作，提供使用後的分析數據，顯示對提升乳量、減輕牧場人力的成效，並提供給政府部門。一台智慧擠乳機器人要價800萬元，去年中央畜產會推出的家畜產業導入自動化省工設備補助案，將擠乳機器人，梅桂牧場申請後幸運獲得補助400萬元。

黃偉哲表示，農業人力短缺，農業經營要邁向科技化，農業局跟中央農委會合作努力，推動智慧機器人的應用，希望既能解決缺工問題，又能夠提升牛乳品質及產量。自動化的生產，有效率又安全，也是未來台南市的畜牧業要發展的方向。

智慧擠乳機器人可以立即檢測乳汁品質（劉秀芬攝）

(中時 )