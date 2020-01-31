通用汽車周四證實，已停產多時的悍馬（Hummer）品牌確定復出，而且還是以時下新潮流電動車強勢回歸，電池驅動的馬力多達1,000匹，零到一百公里加速只要3秒，預定明年9月就可正式量產交車。

悍馬車最早為美國陸軍使用的卡車，通用汽車從美國汽車（American Motor）手中買下悍馬品牌，推出了一系列後繼車款，但最為人詬病的是油耗表現極差，被冠上吃油怪獸的稱號。2008年金融危機之後，GMC宣告悍馬停產。

通用汽車周四宣布將於5月20日為電動悍馬車舉行新車發表會，並於周日的美式足球超級盃推出30秒的電視廣告，由美國職籃球星「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）擔任代言人。

關於全新悍馬車的相關產品細節，通用汽車並未透露太多，只確定電池動能配置強大，相當於有1,000匹的馬力，零到百公里加速只要3秒，扭力更達11,592牛頓米。

通用汽車發言人馬秋（Michelle Malcho）表示，悍馬電動車將由集團旗下多功能汽車品牌GMC負責發售，全新悍馬車將會保留舊悍馬車的設計元素，但外型方面截然不同。

至於消費者最關心的車價與電池續航力等問題，通用還不願透露。

美國環保智庫憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）資深工程師李奇毛斯（David Reichmuth）指出，儘管悍馬電動車仍將是一輛大型卡車的車身設計，其電池效能也還未公布，但可以肯定的是它造成的污染絕對比一輛汽油卡車還來得低。

Navigant研究公司分析師艾布沙米（Sam Abuelsamid）表示，通用的悍馬電動車的頭號對手將是特斯拉的Cybertruck，後者電動卡車預計將於明年上市，陽春車型售價只要39,900美元，長程版車型則為69,900美元。

艾布沙米預估，為了角逐市場大餅，通用可能會推出馬力較小的車型，車價料將壓低在4.5萬美元，高階版車型可能上看8萬到8.5萬美元。

(工商 )