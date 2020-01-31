駿利亨德森平衡基金共同投資組合經理人Jeremiah Buckley與駿利亨德森美國40基金共同投資組合經理人Doug Rao分析，下一波的科技顛覆及其投資啟示。

Jeremiah Buckley、Doug Rao指出，正如我們過去所說，全球正經歷全面性的科技顛覆，經濟不斷擁抱新科技、汰除舊時代的技術。然而，伴隨顛覆而來的究竟是威脅或是契機，取決於企業選擇站在這波數位浪潮的哪一邊。破壞式創新在「有」與「沒有」的企業間勾勒出明確的界限。

「有」的企業運用智慧財產或是投資企業轉型，藉此適應顛覆的環境；「沒有」的企業則被舊時代的資產包袱所拖累。面對科技顛覆的浪潮，我們認為許多企業選錯邊站，未來不是遭到淘汰，就是得付出更高、更沉重的投資成本才能趕上顛覆的浪潮。

Jeremiah Buckley、Doug Rao指出，在下一波的科技破壞式創新浪潮下拔得頭籌的企業，將成為下一波科技浪潮的推手。我們認為機器學習與人工智慧科技將成為未來經濟成長的基石。

現在，大型數位平台服務商運用規模經濟與手中巨量資料，持續投入人工智慧與機器學習科技的研發。儘管政府干預可能會成為科技革新的阻礙，但是新一波的顛覆浪潮反而會開啟科技的民主化，讓企業不分規模大小都能擁抱先進的科技，進而造就公平的競爭環境，這也是為什麼我們認為科技革命不會只是曇花一現的原因之一。

為了維持企業有機式的自我成長動能，我們認為企業必須運用科技與客戶建立直接互動的關係，並打造強而有力的回饋循環。故此，那些有能力以數位科技與客戶直接建立互動關係之企業，將受惠於科技顛覆的浪潮。

此外，雲端運算服務相關之基礎建設與軟體即服務（SaaS）技術有助於加快科技創新的週期，改善企業的適應能力與彈性，協助企業卸除原本耗資不斐的內部網路，更即時地跨部門共享資訊，更有效率地完成軟體佈建。故此，我們認為以此作為重點營運策略之企業亦具備投資機會。

另一方面，傳統產業以創新的方式運用新科技，亦可望開啟意想不到的成長潛力。舉例來說，在交通運輸業，有些公司在車輛安裝感測器並收集數據，藉由資料分析結果掌握車輛所在地並提供更有效率、更好的客戶服務。

此外，大型農業機具製造商亦開始在農業機具上加裝感測器與系統，收集並分析資料以根據土壤狀況更有效地整地、改善播種的方式與間距、提高施肥的效率、並增加農作物收成。換言之，精準農業已成為大型機具製造商的發展重點。這一類的科技創新有助於提升農民的產值，並推動產業升級循環與農業發展。

消費者投入線上購物的懷抱，對實體零售產業帶來顯著的衝擊，但是目前部分零售業者亦開始擁抱科技並改善競爭力。現在，企業可以運用人工智慧分析客戶的線上消費偏好，藉此提供消費者更好的交易並可能提高營收。

Jeremiah Buckley、Doug Rao指出，擁抱新科技有助於企業持續成長，同時那些跟不上科技創新腳步的企業則可能面臨風險。

過去這段時間，儘管科技產業快速成長，但是我們仍可持續從當中看到投資機會，尤其在我們關注的美國大型科技業。許多全球科技業龍頭皆立足於美國，並且持續扮演著全球成長與創新的推手。從創新的角度而言，我們認為即便總經環境與地緣政治局勢面臨挑戰，但是個別企業仍具備成長的契機。

科技創新正在顛覆每一個產業，大至萬眾矚目的科技應用，小至我們的日常生活，人類對於科技的潛在需求量極大。新科技顛覆全球企業，也促使投資人以顛覆的角度評估企業體質的好壞。投資人必須瞭解企業如何因應科技帶來的劇烈改變，因為數位科技帶來的破壞式創新是影響企業基本面的最大變數。

(工商 )