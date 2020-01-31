農曆連假期間逢武漢肺炎襲台，電影院票房均跌，不少觀眾選擇能「在家看」、「隨選隨看」的網路影音平台（OTT），像CATCHPLAY+、愛奇藝兩大龍頭流量明顯反增，且影片觀看人數相較過年前是爆量成長逾60%，同樣是台灣OTT強棒的Netflix，年節也上架許多經典港片吸引觀眾。

首先漲幅最大的是CATCHPLAY+，觀看人數較過年前成長68%，而註冊會員數亦較年前成長30%，比去年年節期間成長兩倍，當中電影類觀看次數排名第一的是國片《返校》，《小丑》則名列第二，李安執導的科幻動作新片《雙子殺手》位居第三。

而愛奇藝電影頻道流量較放假前一周漲了60%，為該平台中漲幅最高的頻道，前3名分別是《壞壞萌雪怪》、《黑魔女2》、《掃毒2：天地對決》，加上兒童頻道漲兩成，可從電影片型跟兒童頻道漲幅推敲，因是武漢肺炎影響，許多家長不放心小朋友出門，就讓小朋友在家看影片。

年假期間《壞壞萌雪怪》在愛奇藝電影頻道上奪流量冠軍。（取自臉書）

另Netflix年假上架台灣民眾喜愛的香港賀歲電影，包含周星馳經典電影《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》等，周潤發的《英雄本色》系列，以及麻將迷必備的《嚦咕嚦咕新年財》，還提供驚喜小彩蛋，只要會員在搜尋欄打上關鍵字「888」（諧音發發發），就能叫出上述電影，年節寓意十足。

(中時 )