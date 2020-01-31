擁有百萬人氣訂閱的YouTuber「白癡公主」（痴痴），以無厘頭和KUSO配音闖出知名度，累積不少死忠粉絲追隨，痴痴也經常在網路上分享自己的生活，近日她貼出一張與表姊妹們的合照，一家人的顏值都美到爆棚，也有網友驚呼超強基因：「好像同個模子印出來的！」

白癡公主近日在Instagram分享一張照片，並在貼文中寫下，「痴表姊妹們忙一下午終於做好手工地瓜球啦」﻿，她身穿一件格紋襯衫，站在畫面後排最右側，露出甜美燦笑，痴痴在文末寫著，「阿嬤不要一直偷吃，血糖會高啦」，從照片中就能感受到一家人的好感情。

不過貼文一出，網友都把焦點放在痴痴的表姊妹身上，有人指出，除了前排最右側的女生留長瀏海以外，其他人全都是一頭齊眉瀏海，甜美笑容更是如出一轍，讓網友忍不住誇讚「好像同個模子印出來的」、「這什麼大眼家族」、「這張照片的眼睛大小加起來是全世界的份！」

留言區有名網友好奇地提問，「為什麼臉的寬度看起來不太一樣」，白癡公主馬上跳出來回覆：「因為不同人啊！」也有粉絲大力稱讚全家人的基因超強，長相幾乎一模一樣，這時白癡公主又露出幽默的個性，嘲笑自己「幸好胸前size不一樣。」

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(中時電子報)