日本確診感染武漢肺炎的病例31日新增到17例。日本政府決定，自2月1日零時起，拒絕前2周曾滯留湖北省武漢市的外國旅客及持湖北省發行的大陸護照者入境日本。

日本政府31日宣布，將維持對湖北省全境的「傳染病危險情報」旅遊警示為3級，勸告所有日本民眾勿前往湖北省，並將除了湖北省之外的大陸其他地區的旅遊警示等級提升至2級，勸告盡量避免非必要、非緊急的訪中。

日本首相安倍晉三31日在首相官邸召開新型冠狀病毒傳染病對策本部會議時表示，「1日零時起，針對入境申請日前14天之內在湖北省滯留過的外國旅客或持有湖北省發行的大陸護照者，若沒有特殊的事由，日本將根據入境管理法，暫時拒絕其入境。」

日本至今已派3班撤僑包機赴武漢接回565名日僑，還有140名日僑申請返國，日本政府正與中方協調，下周可望派出第4班撤僑包機。

厚生勞動省指出，首班包機的206人中有14人住院觀察中，已有40至50多歲的2名男性和1名女性，共3人感染武漢肺炎病毒，其中2人事前沒有任何症狀。

第2班包機的210人當中，有26人因發燒等症狀住院，已有30多歲和50多歲的兩人確診感染武漢肺炎。第3班包機已於31日上午10時20分返抵東京羽田機場，這次共接回149名日僑，其中有10人身體不適住院中，病毒檢測尚未有結果。

此外，住在千葉縣的20歲女導遊31日也確診感染武漢肺炎。這名導遊17日至21日曾帶大陸旅行團，18至22日與28日確診的巴士司機同行。日本的確診病例至31日共達17例。

(中時電子報)