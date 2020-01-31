武漢肺炎疫情的延燒，引起地方各界都崩緊神經，強化防疫措施，嚴陣以待；南投縣主要觀光勝地的日月潭國家風景區，因前來旅遊的遊客量大，日月潭國家風景區管理處為因應疫情防疫，在年假後首日，依然積極邀集在地遊艇業者及委外據點經營業者，全面加強旅遊環境防疫措施。
日管處指出，日月潭是國內外遊客必經的旅遊景點，每年遊客量約7、8百萬人次，國外遊客數(含大陸、港澳、星馬、歐美旅客) 每年更約近300萬人次，面對近期武漢肺炎疫情防疫，他們更是不敢掉以輕心，從春節前至看節後，每天都戰戰兢兢的協同地區觀光旅遊界全力做好防疫準備。
日管處並指出，進入日月潭，位於第一線的4處遊客中心(向山遊客中心、伊達邵遊客中心、車埕遊客中心及埔里遊客中心)全都提供乾洗手液(酒精)及防護口罩，各轄區公廁亦都提供洗手乳。
另到日月潭乘船遊湖以及各重要委外經營據點，是遊客必玩、必逛的遊程，日管處也都要求轄內南投縣渡船遊艇商業同業公會、南投縣日月潭綠能電動遊憩協會、重要轉運點、自行車服務站及餐飲等經營業者，務必做好防疫措施。
至於載客船舶部分，則由日管處提供消毒水要求船艙全面消毒，委外經營據點業者提供乾洗手液或消毒酒精，服務人員配戴口罩，以降低傳染風險為目標。
日管處長洪維新表示，「安心遊‧平安歸」是觀光局推動旅遊安全的宗旨，再次呼籲各位旅客及觀光從業人員，切勿恐慌，請大家配合國家的防疫政策，做好健康自主管理，肥皂勤洗手，注意體溫，進出密閉空間記得要配戴口罩，健康平安才是幸福旅遊的保證。
(中時 )
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