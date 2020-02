野村投信在亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)舉辦的2020 Best of the Best Awards年度評選中脫穎而出,再度囊括三項台灣區大獎,分別為四連霸的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續三年蟬聯的「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager)」,以及「最佳股票經理公司(Best Equity Manager)」。

野村投信總經理王伯莉表示,長久以來,野村投信始終堅持將客戶需求放在第一位,透過深入了解投資人需求,提供客製化的全方位投資方案並提供最佳的產品與服務。

野村投信2015年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗的周文森(Vincent Bourdarie)擔任投資長,建立國際級水準的投資管理團隊,團隊成員集結世界各地的金融菁英,包括台灣、法國、新加坡以及香港等地,此一國際級投資團隊在台灣的外資投信中獨樹一格,成軍以來成績傲人,除了推出多檔領先業界的產品,例如多檔不同投資目標的多重資產型基金、短期債券基金、階梯到期債券基金、大陸境內債券基金以及金融債基金等,目前野村投信還擔任NN投資夥伴旗下基金的投資顧問,足證野村投信投資管理團隊具備國際級水準,周文森連續四年榮獲AAM評選為台灣區最佳投資長,可謂實至名歸。

此外,野村投信亦連續第三年榮獲AAM台灣區最佳退休基金經理公司,除了肯定野村投信擔任政府退休基金之資產管理公司長達10年以上的傑出表現,近年來野村投信也與各大保險公司合作,打造符合台灣投資人需求的產品;隨著台灣逐漸進入高齡化社會,退休議題成為投資人關注焦點,為了讓台灣投資人擁有適合做為退休規劃之產品,野村投信致力於提供多元化的投資策略與產品,希望協助台灣投資人打造理想的退休生活。

野村投信今年首度拿下最佳股票經理公司,印證了股票投資團隊2019年的好成績,野村投信國內股票投資團隊在2019年創下佳績,台股基金全年績效前10名就有3檔為野村投信的台股基金,野村投信旗下一共有9檔台股基金,從積極型的科技基金到穩健型的高股息基金一應俱全,提供投資人多元的選擇。

在海外股票方面,野村投信也有在地投資團隊,研究投資區域涵蓋大中華、亞太、美國、歐洲以及拉美地區,投資團隊經理人們每年拜訪超過1,000家國內及國外的公司,並積極參與美國、歐洲及亞洲的國際研討會,致力於為投資人創造最佳的投資績效。

(工商 )