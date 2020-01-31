配合2020東京奧運熱潮，合庫銀行在去年10月發行有東京奧運吉祥物卡面的活力御璽卡，在搭配高額現金回饋（國內1％、國外2％）及旅遊優惠（2020年2月29日前累積一般消費達20,200元即可抽Visa2020年東京奧運主題雙人遊）的雙重誘因下，短短2個月發卡數已超過1.5萬張，獲得卡友們高度青睞，由於經典卡面只限量發行2萬卡，有興趣的朋友要把握時間趕快透過合庫APP線上申辦具有紀念價值的東京奧運卡。

合庫銀行在2018年推出卡娜赫拉的小動物icash聯名卡，可愛又夢幻的粉紅兔兔卡面，深深擄獲年輕族群的目光。2020年合庫銀行再次推出全新卡娜赫拉首刷禮，2020年6月30日前申辦之全新戶卡娜赫拉的小動物icash聯名卡，刷卡滿額即可享首刷禮三選一：卡娜赫拉的小動物艾可陶瓷保溫杯250ml、卡娜赫拉的小動物旅行收納6件組、卡娜赫拉的小動物時尚單把鍋（粉紅色）。

另外，合庫銀行為搶攻高資產優質客群，在目前有多家銀行新的年度將縮減優惠或權益時，合庫頂級卡（世界卡、無限卡）仍維持提供高額回饋（世界卡：國內1％、國外2％現金回饋；無限卡：國內20元2點、國外20元5點紅利點數），並搭配機場接送、新貴通或龍騰卡機場貴賓室及高額旅平險等優惠，以貼近卡友的旅遊需求。

近年來遊輪旅遊風氣興起，合庫今年起也特別將「基隆港」納入團費、船票滿額免費機港接送範圍內，卡友將可依據自身旅遊規劃，選擇需要接送至機場或是基隆港，只要用合庫信用卡刷付出國機票或旅行社團費單筆滿2萬元，六個月內即可預約，滿足卡友全方位的出國旅遊需求。

合庫銀行2020年將持續推出一系列優惠活動，以滿足卡友日常生活中各方面需求，成為卡友刷卡首選。相關優惠方案卡友可上合庫官網查詢或致電客服中心洽詢。合庫亦推出LINE官方帳號「@COBANK」，並推出LINE「i祕書」可線上即時回覆相關問題，並不定時推播最新優惠。

(工商 )