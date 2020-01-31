TVBS《天堂的微笑》週六（2月1日）晚播大結局，嚴正嵐飾演修杰楷、林予晞的18歲女兒「孫如曦」，但她與修杰楷現實中年紀只差6歲，嚴正嵐笑說：「我覺得很不可思議，也是一種對於我容貌的肯定！」除了嚴正嵐，林心如也在最後一集以《16個夏天》唐家妮身分登場，與修杰楷上演溫馨對手戲，鏡頭外兩人抓緊時間聊小孩話題，交換爸媽經。

修杰楷與林予晞在劇中有個女兒「孫如曦」，個性成熟有禮貌，在媽媽腦癌過世後，堅強面對一切，負擔起幫忙照顧年幼弟弟的責任。嚴正嵐得知要詮釋18歲的孫如曦時，「有稍微回想我的18歲，大概想像一下她（孫如曦）的心路歷程，我在看劇本的時候就一直哭，覺得這個小女生很不簡單」。

嚴正嵐與修杰楷扮演父女，嚴正嵐說：「看到劇組找我演（孫如曦）的時候，我其實有點開心，開始一直想像自己就是修杰楷跟林予晞的女兒。」嚴正嵐個性大剌剌，與早熟的孫如曦不同，詮釋角色困難之處？她透露：「演出時我有點肢體不協調，如曦是奶奶嚴格教大的小孩，可是我本身走路腳有點開開的，最後還是照著感覺走。」

最後一集片尾彩蛋嘉賓祭出重量級大咖，林心如隔6年再度化身《16個夏天》唐家妮，「回娘家」客串，她說：「唐家妮再度出現竟然是用這樣的方式，失婚婦女還帶著一個小孩，本來在《16個夏天》殺青後，我想了不下10種續集，沒想到這就是我們的續集。」

林心如在《16個夏天》失去摯愛，與修杰楷在《天堂的微笑》中處境相似，她看過劇本後：「寫得非常好，我相信觀眾一定很喜歡，就是笑中帶淚，然後看完之後會有省思。」她與修杰楷這回有對手戲，修杰楷說：「剛開始有點不習慣，因為平常我們遇到都是在私人的家庭聚會。」

《天堂的微笑》最終回將於本週六晚間10點登場，當天播出前半小時包括修杰楷、林予晞、唐振剛、方志友、黃尚禾、涂善存將大集合，一同現身官方粉絲團「劇聚」舉辦的線上粉絲見面會，陪伴觀眾朋友們收看大結局，在第15集播畢後，緊接著播出入圍多個國際影展的《天堂》微電影「Endless Love」。

(中時 )