金馬獎最佳女配角丁寧上個月拍攝「幸福選擇題五部曲」系列之一《孤鳥還鄉》，忍痛把留了10幾年長髮剃成大叔頭，與金鐘視后楊麗音扮演CP，入行多年的楊，也把第一次被「壁咚」的經驗獻給丁寧，女女飆戲格外上火。

國民媽媽楊麗音近年參演過包括《誰先愛上他的》、以及舞台劇《偽婚男女》等同志作品，這次在《孤鳥還鄉》中與丁寧配對，飾演一名把舊情人藏在心中的壓抑傳統女性，她說從影那麼久第一次被壁咚，心裡還是會小鹿亂撞，回憶拍完該場戲後，經紀人問楊要不要穿外套，她羞回：「不要，我現在身體發燙！」還說丁寧在片中真的太帥，會不小心會愛上對方。

丁寧在片中飾演異色綜藝團帥T團長，放話：「演藝圈無第二人能演！」（GagaOOLala提供）

丁寧在片中飾演異色綜藝團團長帥T，舉手投足、哈菸吐氣都散發滿滿迷人大叔味，她表示因為自己是運動員，肢體動作本來就比較豪邁，且身邊很多同志朋友當參考，自信誇口：「演藝圈無第二人比我更會演（T）啦！」更說好險入行後沒聽建議去割雙眼皮，否則會撐不起這個角色的氣勢與滄桑。

丁寧為了飾演帥T剪掉10幾年長髮，還用剃頭刀把髮後都剃光，她笑說小孩看到不太習慣，兒子還說：「以為家裡有兩個爸爸！」問到之前公開挺同曾讓代言遭撤換，會否有疑慮？她立即帥氣回覆：「Who care！ 擔心的話就不會接了。」

(中時 )